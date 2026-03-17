La Juventus si trova in una situazione difficile, con molti giocatori che hanno visto il loro valore di mercato ridursi notevolmente. Nonostante gli sforzi di Spalletti, la squadra non è riuscita a invertire questa tendenza. Attualmente, diversi calciatori sono considerati svalutati e questa realtà si riflette nelle trattative di mercato in corso.

. Bocciati dal tecnico, hanno perso valore. L’era di Luciano Spalletti alla Juventus ha due volti contrapposti: quello della rinascita collettiva, con una media punti rilanciata, e quello di una spietata selezione interna. Se il gioco fluido del tecnico toscano ha esaltato interpreti come Yildiz e il neo-acquisto Boga, la sua gestione ha contemporaneamente contribuito alla svalutazione di diversi asset della rosa, finiti ai margini del progetto tecnico perché ritenuti non all’altezza. Ne scrive Gazzetta.it.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, neanche Spalletti li ha salvati! Tutti i giocatori svalutati sul mercato

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