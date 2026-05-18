Bimba muore dopo vacanza in resort in Egitto gravi altri due bambini | Sospetta infezione da Escherichia coli

Una bambina di un anno, di nazionalità britannica, è deceduta dopo aver trascorso una vacanza in un resort in Egitto. Sono stati ricoverati in ospedale altri due bambini, entrambi in condizioni gravi, con diagnosi di sospetta infezione da Escherichia coli. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause dell’infezione e sull’origine del contagio. La famiglia della bambina ha confermato il viaggio e il soggiorno nel resort, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

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