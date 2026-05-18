BERLUSCONI SCRIVE A MARIA DE FILIPPI | LA LETTERA E I COMPLIMENTI PER AMICI

Dopo la conclusione della finale di “Amici”, che ha registrato un ascolto di oltre 3,4 milioni di spettatori con un dato di share del 25,9 per cento, l’amministratore delegato di Mediaset ha scritto una lettera a Maria De Filippi. Nel messaggio, sono stati espressi complimenti per il successo dello show e riconosciuti gli ottimi risultati ottenuti. La comunicazione è arrivata a poche ore dalla conclusione della trasmissione, trasmettendo apprezzamento per il lavoro svolto.

Dopo la finale di “Amici”, che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio. «Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio» Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento . 🔗 Leggi su Bubinoblog

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