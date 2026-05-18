Benzodiazepine e farmaci su ricetta non ripetibile | ecco cosa cambia

A partire dai prossimi mesi, le ricette per benzodiazepine e farmaci su ricetta non ripetibile, come quelli classificati nelle categorie B, C, D ed E, saranno gestite in formato elettronico. Questa novità riguarda le prescrizioni che richiedono una autorizzazione specifica e che finora venivano consegnate in forma cartacea. La modifica si inserisce in un processo di digitalizzazione delle procedure sanitarie, con l’obiettivo di semplificare le pratiche e migliorare il monitoraggio delle prescrizioni.

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