Benzodiazepine e farmaci su ricetta non ripetibile | ecco cosa cambia
A partire dai prossimi mesi, le ricette per benzodiazepine e farmaci su ricetta non ripetibile, come quelli classificati nelle categorie B, C, D ed E, saranno gestite in formato elettronico. Questa novità riguarda le prescrizioni che richiedono una autorizzazione specifica e che finora venivano consegnate in forma cartacea. La modifica si inserisce in un processo di digitalizzazione delle procedure sanitarie, con l’obiettivo di semplificare le pratiche e migliorare il monitoraggio delle prescrizioni.
Roma, 18 maggio 2026 – Benzodiazepine e farmaci non ripetibili (B, C, D, E): “A breve le ricette potranno essere elettroniche”. Lo annuncia Guido Marinoni, presidente Fnomceo Bergamo, nel comitato centrale della Federazione nazionale ordine dei medici. La sua sintesi: “La dematerializzazione dev’essere estesa e totale per garantire la sicurezza. Ma deve anche funzionare”. Andiamo per gradi. Ricette dei farmaci, come funziona oggi Ma oggi come funziona il sistema? In teoria, “per i farmaci prescritti all’interno del servizio sanitario nazionale, la ricetta è dematerializzata da tempo ma il problema è che ci sono delle criticità notevoli. I sistemi spesso si bloccano per problemi nazionali ma anche per malfunzionamenti a livello regionale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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