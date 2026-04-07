Auto a fuoco a Modena sud vigili del fuoco domani le fiamme VIDEO

Questa mattina, intorno alle 10, un’auto ha preso fuoco a Modena sud. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e domani saranno presenti per domare le fiamme. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi o feriti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento proseguiranno nelle prossime ore.

L'episodio questa mattina poco prima delle 11 vicino al casello. Immediato l'intervento di una squadra di pompieri da Vignola, che ha messo in sicurezza l'area. Ancora in corso di accertamento le origini dell'incendio Auto a fuoco, ma fortunatamente senza conseguenze gravi. E' successo questa mattina, 7 aprile, intorno alle 10.50, quando i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura situata nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Modena Sud. L'allarme è scattato tempestivamente quando il veicolo, regolarmente parcheggiato, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Leggi anche: Prende fuoco una legniaia a Vicofertile, i vigili del fuoco spengono le fiamme Temi più discussi: Prende fuoco un’auto nel parcheggio del Decathlon di Seriate, l’intervento dei vigili del fuoco-Foto; Auto in fiamme davanti al municipio, costretti a intervenire i pompieri; Auto a fuoco a San Benigno, ritrovato il corpo carbonizzato di una donna; Brignano, auto a fuoco la mattina di Pasqua: intervengono i pompieri. A fuoco un’auto in sosta: indagini sulle cause del rogoDolianova Un incendio, divampato per cause ancora in via di accertamento, ha distrutto, nella tarda serata di ieri, lunedì 6 aprile, un’ auto in sosta, nonostante il pronto intervento dei vigili del f ... lanuovasardegna.it Auto a fuoco nel parcheggio dell’Impero, discoteca evacuata nella notteCODOGNO Nessun ferito grazie anche a una macchina dei soccorsi che ha funzionato alla perfezione ... ilcittadino.it VOMERO, RISVEGLIO AMARO IN VIALE RAFFAELLO: DECINE DI AUTO VANDALIZZATE E CANNIBALIZZATE. BORRELLI E NASTI(AVS): "VOMERO SEMPRE PIÙ TERRA DI NESSUNO. MENTRE IL GOVERNO SI AUTOCELEBRA, I CITTADINI VIVONO NE - facebook.com facebook Gesico, Pasquetta da record con le auto storiche x.com