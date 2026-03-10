Auto con donna e bambina a bordo contro guardrail | spavento sulla tangenziale

Una donna e una bambina sono rimaste coinvolte in un incidente sulla tangenziale di Brindisi, quando l’auto ha urtato contro il guardrail e ha fatto una rotazione di 180 gradi. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 10 marzo e ha provocato momenti di grande spavento tra i presenti, senza che siano riportate altre informazioni sulle conseguenze.

L'incidente si è verificato nella serata di oggi (martedì 10 marzo) all'altezza del rione Sant'Elia. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia Locale BRINDISI - Dopo aver sbattuto contro il guardrail, la macchina ha fatto una rotazione di 180 gradi. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una donna e una bambina, coinvolte in un incidente che nella serata di oggi (martedì 10 marzo) si è verificato sulla tangenziale di Brindisi, all'altezza del rione Sant'Elia, direzione Lecce. Le malcapitate viaggiavano a bordo di una Lancia di colore rosso. La conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo.