Assemblea territoriale della Uil in vista del congresso regionale

Giovedì 21 maggio 2026, alle 9.30, si terrà presso la sala Convegni ‘Don L’Arco’ dell’Istituto Salesiani di Caserta l’assemblea territoriale della Uil di Caserta. L’incontro si svolgerà in vista del Congresso Regionale dell’organizzazione e vedrà la partecipazione dei rappresentanti locali. La riunione è finalizzata a discutere le prossime attività e gli argomenti principali legati alla preparazione dell’evento regionale. La partecipazione è aperta ai membri e ai rappresentanti sindacali della zona.

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Giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 9.30, presso la sala Convegni ‘Don L’Arco’ dell’Istituto Salesiani di Caserta, si svolgerà l’Assemblea Congressuale della Uil di Caserta in preparazione del Congresso Regionale.I lavori saranno aperti dal Coordinatore Territoriale di Caserta, Pietro Pettrone, e. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Legnano una UIL radicata Sullo stesso argomento Lavoro e Welfare di qualità: le priorità della Uil in vista del congresso regionaleAl Park Hotel, alla presenza del segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti, sono state elette le delegate e i delegati che... UIL Avellino Benevento: assemblea territoriale il 19 maggioSi terrà il prossimo 19 maggio alle ore 9:00, presso il Carcere Borbonico – Sala Blu, l’Assemblea Territoriale della UIL Avellino-Benevento, appuntamento centrale nel percorso verso il XIV Congresso R ... irpinia24.it Al via l'Assemblea Territoriale il 19 maggio per rilanciare le aree interne tra sfide occupazionali e lotta allo spopolamento. #Irpinia #Sannio #Campania #Attualita x.com Manovra e occupazione se ne parla al Cairoli all’assemblea della UilVenerdì alle 9.30, presso il Collegio Cairoli di Pavia, si terrà l’Assemblea territoriale della Uil Lombardia, un appuntamento dedicato all’analisi della manovra economica del Governo e alle sue ... laprovinciapavese.gelocal.it