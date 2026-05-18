Ascolti tv i dati del 17 maggio 2026
Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la finale di Amici ha registrato buoni ascolti televisivi. Su Rai1, il programma “Lapponia I love” ha coinvolto due milioni di spettatori, confermando l’interesse del pubblico per i format musicali e di intrattenimento. I dati sugli ascolti del giorno indicano una preferenza per questo tipo di eventi, mentre altri programmi di prima serata hanno avuto risultati diversi. La serata si è conclusa con diverse fasce di pubblico che hanno seguito le proposte in onda.
Bene la finale di Amici. Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love i coinvolge 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share. Bene, in onda su Canale5 la finale di Amici con 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:38 alle 00:50. Poi, su Rai2 The Rookie registra 574.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Geostorm non va oltre 677.000 spettatori con il 4%. Su Rai3, dopo Report Lab (852.000 – 4.7%) e la presentazione, Report conquista ben 1.417.000 spettatori pari al 7.9% (Report Plus a 1.003.000 e il 7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro si ferma a 603.000 spettatori (4.7%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News ottiene 301. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni
Sullo stesso argomento
Ascolti TV Domenica 17 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 17 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.
Ascolti tv, i dati del 17 marzo 2026Il debutto del Gf non decolla Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne porta a casa 3.
#Ascoltitv: Il Sole 24 Ore propone i dati Total #Audience dei principali canali tv in Italia per la stagione che si avvia al termine e il confronto con il periodo precedente. Elaborazione Studio Frasi su dati Auditel. x.com
Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026. La finale dell’#Eurovision sbanca (5 milioni – 36%) Nel pomeriggio su Tv8 la ripresa del match di Sinner al 15.5% Tutti i dati #Auditel - Facebook facebook
Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per SinnerLa finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 si ferma al 13,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv ieri 17 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love IùGli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio. Chi ha vinto tra la finale di Amici 25 su Canale 5 e Lapponia I Love Iù su Rai1 ... fanpage.it
Cosa fai mentre guardi/ascolti contenuti? reddit