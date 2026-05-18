Ascolti tv i dati del 17 maggio 2026

Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la finale di Amici ha registrato buoni ascolti televisivi. Su Rai1, il programma “Lapponia I love” ha coinvolto due milioni di spettatori, confermando l’interesse del pubblico per i format musicali e di intrattenimento. I dati sugli ascolti del giorno indicano una preferenza per questo tipo di eventi, mentre altri programmi di prima serata hanno avuto risultati diversi. La serata si è conclusa con diverse fasce di pubblico che hanno seguito le proposte in onda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bene la finale di Amici. Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love i coinvolge 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share. Bene, in onda su Canale5 la finale di Amici con 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:38 alle 00:50. Poi, su Rai2 The Rookie registra 574.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Geostorm non va oltre 677.000 spettatori con il 4%. Su Rai3, dopo Report Lab (852.000 – 4.7%) e la presentazione, Report conquista ben 1.417.000 spettatori pari al 7.9% (Report Plus a 1.003.000 e il 7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro si ferma a 603.000 spettatori (4.7%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News ottiene 301. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 17 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni Sullo stesso argomento Ascolti TV Domenica 17 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 17 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv, i dati del 17 marzo 2026Il debutto del Gf non decolla Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne porta a casa 3. #Ascoltitv: Il Sole 24 Ore propone i dati Total #Audience dei principali canali tv in Italia per la stagione che si avvia al termine e il confronto con il periodo precedente. Elaborazione Studio Frasi su dati Auditel. x.com Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per SinnerLa finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 si ferma al 13,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv ieri 17 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love IùGli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio. Chi ha vinto tra la finale di Amici 25 su Canale 5 e Lapponia I Love Iù su Rai1 ... fanpage.it Cosa fai mentre guardi/ascolti contenuti? reddit