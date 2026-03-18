Ascolti tv i dati del 17 marzo 2026

Nella serata di martedì 17 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che il debutto del Grande Fratello non ha riscosso grande successo. Su Rai1, il programma Le Libere Donne ha raggiunto 3 milioni di spettatori, facendo registrare una percentuale di share che si può considerare inferiore alle aspettative. Nessun altro dettaglio sui risultati degli altri canali o trasmissioni è ancora disponibile.

Il debutto del Gf non decolla. Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne porta a casa 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip non va oltre 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%. Poi, su Rai2 Stasera a Letto Tardi si ferma a 409.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Spider-Man non va oltre 912.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 FarWest segna 599.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 495.000 spettatori (3.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.690.000 spettatori e il 10.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 487.000 spettatori (2.8%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 17 marzo 2026 Articoli correlati Ascolti TV 17 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 17 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 17 Marzo 2026. Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 17 febbraio 2026 English Conversations | Listen & Read | A2–B1 Altri aggiornamenti su Ascolti tv i dati del 17 marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti; Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C'è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De Martino; Ascolti tv mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino vola: i dati. Ascolti tv ieri 17 marzo, chi ha vinto tra Le libere donne e Grande Fratello Vip: i dati in aggiornamentoI dati Auditel in aggiornamento su Le libere donne di Rai 1 e la prima puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv 16 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it La vittoria dell'Italia sull'Inghilterra fa più ascolti TV in Francia che da noi. E non di poco. È il dato apparentemente paradossale, che in realtà fotografa la differenza di popolarità del rugby fra i due Paesi. Leggi di più nel link al primo commento - facebook.com facebook Ma a prescindere dalle polemiche, come sono andati gli ascolti della messa cantata di Meloni da Porro x.com