Arpino mercatino dell' artigianato e dell' antiquariato

Domenica 24 maggio, il borgo di Arpino si anima con un mercatino all'aperto dedicato all'artigianato e all'antiquariato. Le strade si riempiono di bancarelle che espongono oggetti fatti a mano e pezzi d'epoca, attirando visitatori e appassionati da diverse zone. La manifestazione coinvolge diversi artigiani e antiquari che portano le proprie creazioni e rarità, creando un'atmosfera vivace e colorata nel centro storico del paese.

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Il borgo di Arpino domenica 24 maggio si trasforma in una mostra di artigianato e antiquariato a cielo aperto.Un' atmosfera magica in Piazza Municipio che coinvolge fin dal primo passo fino al punto di volersi fermare sempre di più per ammirare le tante creazioni dei nostri operatori del proprio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il mercatino dell'antiquariato in via BergamoUn appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Presentata la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della ValtiberinaArezzo, 17 aprile 2026 – Presentata la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana: ad Anghiari nei fine settimana 24-26 aprile e 1°-3 maggio È stata presentata questa mattina, ... lanazione.it Ladri al mercatino dell’artigianato in piazza MatteottiModena, 18 novembre 2024 – Furto ieri mattina al mercatino dell’artigianato in piazza Matteotti. Da quanto risulta, i ladri sarebbero entrati in azione nel momento del cambio della vigilanza, poco ... ilrestodelcarlino.it