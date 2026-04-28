Tumori lavoro-correlati ancora in caso quelli legati all' amianto Raddoppiano quelli della pelle

Nel 2025 in Emilia-Romagna si è registrato un calo del 31% nei casi di mesotelioma maligno legati all’amianto rispetto all’anno precedente. I tumori legati all’amianto sono ancora presenti, mentre quelli della pelle sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. Restano stabili le diagnosi di tumori naso-sinusali e di carcinomi con coinvolgimento professionale difficile da distinguere. I dati si riferiscono a variazioni nei casi di tumori correlati al lavoro e alle esposizioni ambientali.

In Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto; rimangono stabili i tumori naso-sinusali e quelli a bassa frazione eziologica (ossia quei carcinomi in cui è difficile separare la componente professionale.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Problemi dell’auto elettrica: quelli reali (e quelli falsi) nel 2026 Leggi anche: Tumori, come rendere sensibili all’immunoterapia quelli che non rispondono Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Meno morti ma più feriti sul lavoro, ogni giorno 45 incidenti in provincia di Brescia. Nel 2025 trenta vittime; HPV e tumori correlati: il ruolo di scuola e territorio nella prevenzione. Tumori occupazionali, c’è ancora tanto da faresi celebrano oggi i 210 anni dalla morte del carpigiano Bernardo Ramazzini, che con la sua monumentale opera De Morbis Artificum Diatriba, è considerato il padre della medicina del lavoro. quotidianosanita.it Aula approva mozione su prevenzione dei tumori Hpv-correlatiAbbiamo voluto presentare questo atto il 17 novembre perché è la giornata internazionale di sensibilizzazione per l'eliminazione del tumore della cervice uterina e degli altri tumori HPV correlati. Si ... ansa.it Il lavoro del Centro tumori eredo-familiari dell’ospedale Vito Fazzi facebook