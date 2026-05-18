Apre la nuova Medicina d’Urgenza al San Pio | si rafforzano i presidi ospedalieri

È stato ufficialmente aperto il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza e Terapia Subintensiva presso l’ospedale di Benevento. L’intervento ha coinvolto il rinnovamento degli spazi e delle strutture dedicate a questo settore, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la gestione dei pazienti in condizioni di emergenza. La struttura ora dispone di nuove attrezzature e ambienti più moderni, con l’intento di rafforzare la presenza dei servizi di emergenza nel territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui