Apre la nuova Medicina d’Urgenza al San Pio | si rafforzano i presidi ospedalieri
È stato ufficialmente aperto il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza e Terapia Subintensiva presso l’ospedale di Benevento. L’intervento ha coinvolto il rinnovamento degli spazi e delle strutture dedicate a questo settore, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la gestione dei pazienti in condizioni di emergenza. La struttura ora dispone di nuove attrezzature e ambienti più moderni, con l’intento di rafforzare la presenza dei servizi di emergenza nel territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Inaugurato il rinnovato reparto Medicina d’Urgenza e Terapia Subintensiva del presidio Ospedaliero “San Pio” di Benevento. Si apre da questa mattina un percorso di cura globale clinico diagnostico e assistenziale. Il reparto consta di 12 posti letto di degenza ordinaria (Settore Medicina d’Urgenza) e 6 posti letto di Terapia Subintensiva di cui 1 dedicato all’isolamento (Settore Terapia Subintensiva). Al taglio del nastro erano presenti oltre la manager Maria Morgante, autorità civili, militari e religiose. A fare gli onori di casa la dirigente del reparto Maria Gabriella Coppola. Presente il Prefetto Rafaella Moscarella, il Questore Giovanni Leuci, il Colonnello Michelantonio Sportelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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