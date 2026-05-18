Ancora un incidente stradale allo stop di via Siracusa motociclista ferito

Un altro incidente si è verificato allo stop di via Siracusa nel rione Provinciale, coinvolgendo un motociclista che è rimasto ferito. L’incidente pare sia stato causato da questioni di precedenza all’angolo di via Siracusa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le informazioni necessarie. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o condizioni di gravità dei feriti.

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Ancora un incidente stradale a quanto pare per motivi di precedenza ad angolo di via Siracusa al rione Provinciale. A scontrarsi un'auto contro un ciclomotore. Ferito il conducente del mezzo a due ruote trasferito al più vicino ospedale per i traumi riportati. Non sembra in pericolo di vita dalle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BREAKING NEWS: Park police officer injured after shooting in DC Sullo stesso argomento Incidente lungo via Latina: ferito gravemente un motociclista di 31 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo grave incidente ha segnato la viabilità della Valle del Sacco. Tragico incidente a Pachino, morto un motociclista: era un poliziotto in servizio ad AvolaUn agente del Commissariato di Polizia di Avola, 32 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 6 che collega Pachino […] ... blogsicilia.it Siracusa. Tragedia in provincia, schianto mortale in curva: perde la vita un poliziotto di 32 anniUn gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane agente di Polizia di 32 anni, in servizio da pochi mesi presso il commissariato di Avola. La ... libertasicilia.it