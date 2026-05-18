Amici 25 Alessio rompe il silenzio dopo il secondo posto | Ascoltatemi

Nella finale di Amici 25, Alessio ha deciso di rompere il silenzio dopo aver ottenuto il secondo posto, invitando gli ascoltatori a prestare attenzione alle sue parole con un “Ascoltatemi”. La conclusione dello show ha suscitato sia applausi che polemiche, creando un clima di discussioni tra i tifosi e gli spettatori che ancora si confrontano sulle modalità di svolgimento e sui risultati della gara. La serata ha visto protagonisti momenti di festa e di contestazione.

La finale di Amici 25 si è chiusa tra applausi e polemiche, lasciando dietro di sé una scia di discussioni che continuano ad animare il pubblico. La vittoria di Lorenzo Salvetti non ha convinto tutti, anzi, ha acceso un vero e proprio dibattito tra i fan del talent. In molti, infatti, ritengono che il risultato finale non rispecchi pienamente quanto visto durante il percorso nella scuola, dove a brillare con maggiore continuità sarebbe stato un altro protagonista. >> “Hai vinto tu”. Amici 25, caos dopo l’annuncio di Maria De Filippi: finisce malissimo. “Vergogna” Al centro delle critiche c’è il nome di Alessio Di Ponzio, arrivato secondo ma considerato da una larga fetta di spettatori come il “vero vincitore morale” di questa edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Amici 25 - Alessio accede al serale

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