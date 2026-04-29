Amici 25 Alex Calu rompe il silenzio dopo l’eliminazione | Grazie per aver creduto in me

Dopo essere stato eliminato dal programma, l’ex allievo della classe di ballo ha condiviso un messaggio sui social network. In questa occasione, ha ringraziato le persone che gli hanno mostrato supporto e ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola, menzionando momenti di crescita personale e di gratitudine per il percorso fatto. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i follower e i fan dello show.

L'ex allievo della classe di ballo torna sui social dopo l'eliminazione e racconta la sua esperienza nella scuola, tra gratitudine, crescita personale e affetto per chi lo ha sostenuto. Sabato scorso, al termine della sesta puntata del serale di Amici 25, a lasciare la scuola è stato Alex Calu, uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione. Oggi, a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal talent show, l'allievo di Veronica Peparini è tornato sui social, affidando a Instagram un lungo messaggio in cui racconta le sue emozioni e ringrazia chi gli ha permesso di realizzare il sogno di partecipare al programma. Il percorso di Alex Calu nella scuola di Amici Il percorso di Alex è stato caratterizzato da una notevole crescita.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Alex Calu rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Grazie per aver creduto in me” Amici 25 - Alex - Give me everything Notizie correlate Amici 25: Alex Calu parla dopo l’eliminazione dal SeraleAlex Calu è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 25 Aprile 2026. Amici 25, Kiara rompe il silenzio dopo l’eliminazioneL’eliminazione dal Serale di Amici di Maria De Filippi segna sempre un momento delicato per gli allievi, ma nel caso di Kiara si è trasformata in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amici 25, Alex fuori dal Serale: le sue prime parole dopo l'eliminazione [VIDEO]; Amici, Alex eliminato al sesto Serale: si salva una volta, poi esce. Per lui subito Burn the Floor; Amici 25 stasera su Canale 5: tra ospiti, sfide e nuovi eliminati; Alex Calu, chi è il ballerino di Amici 25: età, single o fidanzato? | Sfida eliminatoria con Angie. Amici 25, Alex Calu rompe il silenzio dopo l’eliminazione: Grazie per aver creduto in meL'ex allievo della classe di ballo torna sui social dopo l'eliminazione e racconta la sua esperienza nella scuola, tra gratitudine, crescita personale e affetto per chi lo ha sostenuto. movieplayer.it Amici 25, le prime parole di Alex Calu dopo l’eliminazione dal SeraleAlex Calu è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 25 aprile. Il ballerino di latino, appartenente alla squadra guidata da Veronica Peparini e Lorella C ... mondotv24.it Dopo l’eliminazione di Alex Calu al Serale di Amici 25, cambiano le quote dei bookmaker: chi vincerà Il favorito è... #Amici25 #AlexCalu #AmiciSpoiler - facebook.com facebook Dopo l’eliminazione di Alex Calu al Serale di Amici 25, cambiano le quote dei bookmaker: chi vincerà Il favorito è... #Amici25 #AlexCalu #AmiciSpoiler x.com