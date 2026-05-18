Almanacco | Lunedì 18 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 18 maggio corrisponde al 138° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 227 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si celebra il santo di oggi, San Giovanni I, e si ricorda un proverbio tipico del mese di maggio. Tra gli eventi storici che si sono verificati in questa giornata, uno risale al 1910, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora riferiti. Questa data segna anche vari compleanni e ricorrenze legate a personaggi nati in passato.

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Lunedì 18 maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni IProverbio di MaggioMarzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1910 – La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Lunedì 18 Maggio 2026, anniversario della nascita di Giovanni Falcone ! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Lunedì 4 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco | Lunedì 18 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDopo undici anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Oroscopo del giorno lunedì 18 maggio: scopri cosa ti riservano le stelle oggiScopri le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. Consigli su amore, lavoro e benessere per affrontare al meglio la giornata. quotidiano.net