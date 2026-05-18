Alluvioni frane e ricostruzione tra Romagna Molise e Niscemi | politici tecnici e scienziati a confronto

In questi ultimi mesi, la Romagna, il Molise e Niscemi sono stati colpiti da eventi meteorologici estremi che hanno causato alluvioni e frane. In risposta, si sono tenuti incontri tra politici, tecnici e scienziati per discutere le strategie di ricostruzione e prevenzione. Questi incontri hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, con lo scopo di analizzare le risposte ai danni e pianificare interventi futuri. La discussione si è concentrata sulla gestione delle emergenze e sulle misure di prevenzione da adottare.

TESTO di Elis Viettone del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 21 aprile 2026 Questa puntata di “Alta Sostenibilità” è dedicata allo stato reale della ricostruzione dopo le alluvioni in Emilia?Romagna, tra cantieri aperti, opere ancora sulla carta e nuovi scenari di rischio. Con il presidente De Pascale, l’Autorità di bacino del Po, i meteorologi professionisti e l’Ispra per capire cosa è cambiato, cosa non funziona e cosa serve per prevenire i prossimi disastri. Ad Alta sostenibilità, in onda ogni lunedi alle 12,30, ospiti: Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Pierluigi Randi, presidente Meteorologi professionisti; Carla Iadanza, ricercatrice Ispra; Alessandro Delpiano, segretario autorità Bacino del Po In studio Ruggero Po e Valeria Manieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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La spiegazione geologica della frana di Niscemi in Sicilia

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