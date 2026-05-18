Allerta Super El Niño | rischio crisi alimentare e idrica globale

Un allerta Super El Niño è stata emessa, indicando un possibile impatto su scala globale. Si prospettano rischi di crisi alimentare e idrica, con alcune regioni che potrebbero affrontare siccità molto severe tra il 2026 e il 2027. Tra gli effetti previsti, si evidenzia come il calo del fitoplancton possa influire sul prezzo del pesce nei mercati locali. Le autorità monitorano attentamente queste variazioni climatiche e i loro possibili risvolti su risorse e approvvigionamenti.

? Punti chiave Come influenzerà il calo del fitoplancton il prezzo del pesce al mercato?. Quali regioni subiranno la siccità più estrema tra il 2026 e 2027?. Perché il clima del Pacifico può far aumentare il carrello della spesa?. Come colpiranno le inondazioni le riserve idriche e le infrastrutture locali?.? In Breve Picco previsto tra ottobre e novembre con impatti critici tra il 2026 e 2027.. L'oceanografa NASA Stephanie Uz segnala rischio crollo fitoplancton e popolazioni ittiche.. Siccità estrema colpisce l'Africa meridionale con 30 milioni di persone in assistenza.. Inondazioni minacciano Africa orientale e Sud America alterando catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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