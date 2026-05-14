Le previsioni indicano che entro l’estate potrebbe verificarsi il ritorno di El Niño 2026, un fenomeno climatico che preoccupa a livello globale. Gli esperti sottolineano che, sebbene si prospetti un evento potente, non si può ancora definire con certezza se si tradurrà in conseguenze disastrose. L’allerta aumenta in diversi paesi, mentre le autorità monitorano attentamente le condizioni atmosferiche e marine per valutare eventuali effetti sulla meteorologia e sull’ambiente.

Roma - Le previsioni indicano un possibile ritorno di El Niño entro l’estate, ma gli esperti invitano alla cautela: scenari intensi non significano automaticamente catastrofi. Il possibile ritorno di El Niño nel corso del 2026 sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Non si tratta di un fenomeno insolito: El Niño fa parte della variabilità naturale del sistema oceano-atmosfera e, insieme alla fase opposta La Niña, rientra nel ciclo noto come ENSO. A rendere il quadro particolarmente osservato sono però le simulazioni che indicano una possibile evoluzione intensa nel Pacifico equatoriale. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri climatici internazionali, le probabilità di sviluppo di El Niño tra la tarda primavera e l’estate sono in aumento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - El Niño 2026, cresce l’allerta globale: il “super evento” fa paura davvero

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