Alla scoperta della sfilata Gucci di Demna a New York

È raro assistere a una sfilata di moda di alta gamma nel cuore di Times Square, un luogo tradizionalmente associato all’intrattenimento e allo spettacolo. Questa volta, una casa di moda ha scelto questa location iconica per presentare la collezione del suo direttore creativo. L’evento ha attirato numerosi spettatori, tra passanti e addetti ai lavori, creando un’atmosfera unica e insolita per un evento di alta moda. La sfilata ha avuto luogo in un contesto urbano, lontano dagli spazi tradizionali degli spettacoli di moda.

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Non c’è mai stata una sfilata di moda di lusso nel cuore di Times Square, e probabilmente non ce ne sarà mai più un’altra. «È un fottuto incubo logistico», ha detto Demna alla vigilia della sua prima sfilata cruise per Gucci, che in una tiepida sera di sabato ha chiuso alcuni isolati di Broadway, mentre sembrava che tutta la città fosse in strada. Ed era proprio questo il punto. Lo stilista ha scelto quella location perché è «la cosa più impossibile». Come ho scritto nel mio reportage dalla sfilata cruise di Dior della settimana scorsa a Los Angeles, uno degli scopi di queste stravaganze di mezza stagione è coccolare i clienti più importanti, quindi l’esperienza “resort” tende a essere impeccabile e fluida, con tutto progettato per rafforzare una fantasia perfettamente confezionata in un’atmosfera da vacanza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alla scoperta della sfilata Gucci di Demna a New York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fans Shocked by s Aura Before Taking Over New York for Gucci 2027 Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Gucci di Demna sfida ogni convenzione Gucci: il nuovo lessico sensoriale di Demna GvasaliaSotto le luci di Milano, la prima passerella ufficiale di Demna Gvasalia segna il momento in cui un’estetica pragmatica, dai toni scuri e luminosi,... Gucci show a Times Square, Demna fa sfilare super top e newyorkesiGucci show a New York. Persone che si potrebbero incontrare per strada, una pluralità di stili che si intersecano ... tgcom24.mediaset.it Gucci, moda in tempi di equilibrio precarioCapi pragmatici, indossabili e inconfondibili definisce Demna quelli per la Cruise Collection GucciCore. Che a Times Square di New York racconta una società in bilico ... style.corriere.it