Alice Barisciani, nota per aver partecipato come corteggiatrice nel programma condotto da Federico Nicotera, ha risposto alle domande dei fan circa un eventuale ritorno in trasmissione. La sua dichiarazione arriva dopo alcune settimane di silenzio e ha attirato l’attenzione degli appassionati dello show. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli o conferme in merito alle sue intenzioni future riguardo alla partecipazione. La sua presenza nel programma in passato ha suscitato interesse tra il pubblico.

Alice Barisciani, ex corteggiatrice del tronista Federico Nicotera, ha risposto a una domanda dei fan riguardo un possibile ritorno nel programma Uomini e Donne. La giovane ha rivelato di essere maturata e di avere una visione diversa rispetto a quando partecipò al dating show. Le sue parole hanno suscitato grande interesse tra i follower. Cinzia e Marco, il confronto che riaccende le tensioni a Uomini e Donne Il percorso di crescita di Alice Barisciani. Alice ha dichiarato che, sebbene rifarebbe l’esperienza, lo farebbe con maggiore consapevolezza. “ Ero troppo genuina per quel contesto”, ha affermato, evidenziando come la sua personalità possa essere stata un limite. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alice Barisciani: la sua risposta su un possibile ritorno a Uomini e Donne

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