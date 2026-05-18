Alberi e rami caduti in via Italica | in corso un intervento di alleggerimento su alcune piante

Prima un ramo caduto, poi una pianta finita sulle auto in sosta e infine un altro albero che avrebbe ceduto in via Italica. Una sequenza di eventi che ha spinto il vicesindaco e assessore al Verde del Comune di Pescara Gianni Santilli a disporre controlli su tutte le alberature della strada. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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