AI a Perugia | tra teatro e legge per difendersi dai rischi digitali

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si svolge un evento dedicato all’intelligenza artificiale, in cui si affrontano temi legati ai rischi digitali e alla protezione dei dati personali. Tra le questioni discusse, si analizza come un’opera teatrale possa mettere in luce i meccanismi di profilazione online. Inoltre, viene presentata una panoramica sulle disposizioni previste dall’AI Act, con particolare attenzione alle misure per salvaguardare le informazioni degli utenti contro eventuali abusi o manipolazioni nel mondo digitale.

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? Punti chiave Come può lo spettacolo teatrale svelare i meccanismi della profilazione?. Cosa prevede l'AI Act per proteggere i tuoi dati personali?. Come funzionano i deep fake per manipolare le tue finanze?. Chi sono gli esperti che spiegano come difendersi dalle truffe digitali?.? In Breve Evento il 21 maggio 2026 presso il Centro La Piramide di Perugia.. Spettacolo improvvisIAmo? della compagnia Areamista per spiegare la profilazione digitale.. Interventi dell'avvocato Damiano Marinelli e del dottor Paolo Polimanti.. Progetto finanziato dal MIMIT con iter avviato il 12 maggio 2025.. Il 21 maggio 2026 alle ore 16:45, il Centro socio culturale La Piramide di Perugia ospiterà il secondo appuntamento del tour nazionale Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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