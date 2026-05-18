Adventure Time sta per tornare!

Dopo cinque anni dall’ultimo episodio, Adventure Time si appresta a tornare in televisione con una nuova serie. La riaccensione del franchise coinvolge i personaggi di Finn e Jake, protagonisti della storia. I fan attendono con interesse questa ripresa, che segna il ritorno di uno degli show più popolari degli ultimi anni. La produzione è in fase avanzata e la data di uscita potrebbe essere annunciata a breve. La nuova serie promette di riproporre le avventure e il mondo che hanno reso famoso il cartoon.

A cinque anni dall’ultimo capitolo del franchise, Adventure Time si prepara a tornare con una nuova serie dedicata a Finn e Jake. Il revival, intitolato Adventure Time: Side Quests, ha finalmente mostrato le sue prime immagini ufficiali e annunciato la data di uscita. Negli ultimi anni Cartoon Network ha rilanciato molte delle sue serie animate più amate, e Adventure Time è stata una delle proprietà più valorizzate. Dopo sequel e spin-off ambientati in universi alternativi, questa nuova produzione punta invece a riportare in scena lo spirito delle prime stagioni. Adventure Time: Side Quests accompagnerà infatti Finn e Jake in una nuova serie di avventure nel regno di Ooo, con episodi più leggeri, folli e autoconclusivi, pensati sia per i fan storici sia per una nuova generazione di spettatori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Adventure Time: Seasons 1–5 Every Episode | Complete 4K Marathon | Cartoon Network

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