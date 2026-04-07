l trailer italiano di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro, il nuovo capitolo cinematografico Crunchyroll che racconta una storia parallela agli eventi della terza stagione dell’anime. Il film sarà nelle sale italiane dal 30 aprile distribuito da Eagle Pictures. That Time I Got Reincarnated as a Slime (Trad: Mi sono reincarnato in uno slime) racconta le vicende di Satoru Mikami, un uomo di trentasette anni che, dopo la morte, si reincarna in un mondo fantasy sotto forma di uno slime, una creatura gelatinosa dotata di poteri speciali. Con il nome di Rimuru Tempest, inizia una nuova vita stringendo alleanze con mostri e popoli diversi e fondando una nazione basata sulla convivenza pacifica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - That Time I Got Reincarnated as a Slime: il nuovo film sta per arrivare nelle sale italiane!

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That Time I Got Reincarnated as a Slime torna al cinema: trailer italiano e cast svelatiCrunchyroll ha pubblicato il trailer doppiato in italiano di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro. vgmag.it

Che cosa c'è di meglio del guardare That Time I Got Reincarnated as a Slime Il film: Le lacrime del mare azzurro al cinema Poterlo vedere sia con i sottotitoli che DOPPIATO! Preparatevi per il ritorno del gruppo Tempest il 30 aprile! x.com

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