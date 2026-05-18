Addio al professor Pietro Leo | scompare il grande maestro della chirurgia

È deceduto il professor Pietro Leo, noto specialista nel campo della chirurgia. Nonostante un dolore intenso alla schiena, è riuscito a continuare a operare, mantenendo la sua attività professionale. Sono stati identificati alcuni chirurghi che hanno adottato il suo metodo di intervento, considerato innovativo nel settore. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra colleghi e studenti, che ricordano il suo contributo alla disciplina medica. La notizia ha avuto ampia diffusione nel mondo sanitario.

? Punti chiave Come ha fatto a operare nonostante un dolore lancinante alla schiena?. Chi sono i chirurghi che hanno ereditato il suo metodo unico?. Perché il sindaco Lagalla lo definisce un faro per Palermo?. Cosa resta della sua scuola medica nel sistema sanitario siciliano?.? In Breve Laurea conseguita nel 1955 e primariato di chirurgia generale nel 1971.. Formazione di centinaia di medici chirurghi presso l'Università di Palermo.. Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso cordoglio per il luminare palermitano.. Origini agrigentine a Cattolica Eraclea e carriera al Policlinico Giaccone.. Il sistema sanitario siciliano perde un pezzo fondamentale della sua storia clinica con la scomparsa, all’età di 93 anni, del professor Pietro Leo, eminente figura della chirurgia generale e pilastro del Policlinico universitario Paolo Giaccone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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