L’ormai ex sindaco dell’Isola del Giglio si è dimesso il 9 aprile scorso. Dopo le dimissioni, sono state rese note alcune motivazioni ufficiali. Nel comunicato, si afferma che la politica locale si fosse inceppata e che l’amministrazione avesse perso diversi finanziamenti. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

ISOLA DEL GIGLIO Dopo le dimissioni dell’ormai ex sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino, il 9 aprile scorso e diventate arrivano le spiegazioni. Con la giunta e il consiglio comunale sciolti e la nomina del commissario prefettizio Riccardo Malpassi, Schiaffino in una lettera spiega le ragioni delle sue dimissioni. "Voglio essere diretto – dice –: in questi due anni non siamo riusciti a realizzare ciò per cui eravamo stati eletti. Non per mancanza di impegno, perché l’impegno è stato quotidiano e costante, ma perché, nei fatti, l’azione politica è rimasta bloccata. La legge è chiara, il principio cardine su cui si basa il nuovo testo unico sugli enti locali è la separazione netta fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, che competono agli organi politici, e i compiti di gestione che vengono attribuiti ai dirigenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio di Schiaffino: "La politica si era inceppata. Persi molti finanziamenti"

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