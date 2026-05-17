Almanacco | Lunedì 18 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 18 Maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni IProverbio di MaggioMarzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1910 –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Buongiorno e Buon Lunedì 11 Maggio 2026!

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