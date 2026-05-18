Abusi svelati e rapina sventata i premi alla polizia locale di Prato

Lo scorso sabato, alla Fortezza da Basso di Firenze, si è svolta la seconda edizione della Giornata della polizia locale toscana, con la partecipazione del comando di Prato. Durante l’evento sono stati annunciati premi per le operazioni condotte sul territorio, tra cui la sventata rapina e le indagini sugli abusi emersi recentemente. La cerimonia ha visto coinvolti ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno riconosciuto l’impegno del corpo locale in attività di prevenzione e intervento.

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Prato, 18 maggio 2026 – Il comando della polizia locale di Prato tra i protagonisti della seconda edizione della Giornata della polizia locale della Toscana, che si è svolta sabato 16 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati importanti riconoscimenti al nucleo investigativo del Corpo pratese e al motociclista Gianmarco Cervelli, premiato per il coraggio dimostrato fuori servizio quando riuscì a sventare una rapina ai danni di una farmacia cittadina. Alla presenza del comandante Marco Maccioni, il nucleo investigativo ha ricevuto l’onorificenza regionale per l’operazione che nel 2025 portò alla luce gravi abusi nei confronti di due persone fragili, indagine culminata con l’arresto del responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abusi svelati e rapina sventata, i premi alla polizia locale di Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abusi edilizi e violazioni stradali, controlli serrati della polizia locale: un sequestro e 8 denunceProseguono i controlli della polizia locale di Reggio Calabria sul territorio cittadino, con un bilancio che negli ultimi tre giorni conta otto... Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia localeGli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia locale di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul... Abusi svelati e rapina sventata, i premi alla polizia locale di PratoRiconoscimenti al nucleo investigativo del Corpo e al motociclista Gianmarco Cervelli che, libero dal servizio, sventò una rapina in farmacia. La cerimonia alla Fortezza da Basso di Firenze con circa ... lanazione.it Turiste olandesi violentate in via Larga a Milano, identificato l’aggressore: prima la rapina, poi gli abusiDue turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno denunciato di essere state violentate e derubate in via Larga. Dall’analisi delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a identificare l’aggressore: si ... fanpage.it