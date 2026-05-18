A Spoltore contributi per famiglie anziani e nuovi nati | domande entro il 19 giugno
A Spoltore sono aperti i termini per presentare le domande relative a diversi contributi rivolti a famiglie, anziani e neonati. Le iniziative includono buoni per servizi educativi e assistenziali, oltre a sostegni economici per le bollette e bonus specifici per i neonati. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 giugno. Le persone interessate devono rispettare questa data per accedere ai benefici previsti dal Comune.
Buoni per servizi educativi e assistenziali, contributi per le bollette e bonus dedicati ai nuovi nati. L’Ambito Distrettuale Sociale n.16 “Metropolitano”, con il Comune di Spoltore capofila, ha pubblicato l’avviso relativo al “Piano Famiglia 2025”, programma regionale destinato al sostegno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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