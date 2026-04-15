A Knight of the Seven Kingdoms 2 si ferma per un' alluvione che cambia il futuro della serie HBO

Da movieplayer.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La produzione della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si è fermata a causa di gravi alluvioni nelle Canarie, che hanno causato danni ai set e provocato ritardi. HBO non ha ancora comunicato i dettagli sulle tempistiche di ripresa, lasciando il futuro della serie prequel di Game of Thrones in sospeso. La situazione ha determinato un blocco improvviso nelle attività di produzione e di distribuzione.

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si interrompe dopo gravi alluvioni alle Canarie: tra set sommersi, ritardi e silenzi di HBO, il futuro della serie prequel di Game of Thrones diventa improvvisamente incerto. Non è un drago né una guerra a fermare Westeros, ma qualcosa di ugualmente letale: la produzione di A Knight of the Seven Kingdoms si è scontrata con un imprevisto naturale che nessuna sceneggiatura avrebbe potuto prevedere, lasciando sospeso il destino della seconda stagione. Set sommersi e produzione interrotta: quando la realtà supera la fiction Il mondo di Game of Thrones è abituato agli sconvolgimenti, ma questa volta il colpo di scena arriva fuori campo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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