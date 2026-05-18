Negli ultimi dieci anni, circa 4.500 giovani provenienti da Arezzo hanno lasciato l’Italia per cercare opportunità all’estero, con 592 di loro nel solo 2024, secondo i dati dell’Inps. La tendenza a emigrare coinvolge un numero crescente di giovani della provincia, che cercano lavoro o un futuro migliore fuori dai confini nazionali. A pochi giorni dalla conclusione della campagna elettorale, si avvicinano anche i risultati del primo turno delle elezioni, con il ballottaggio possibile tra circa due settimane.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Fra pochi giorni finirà la campagna elettorale e fra una settimana saremo già con i risultati del primo turno di elezioni (e magari 15 giorni dopo il ballottaggio). Nei due mesi che hanno preceduto questi appuntamenti elettorali, abbiamo tutti sentito tantissime proposte, molto rumore, qualche proposta seria da parte dei sei candidati a sindaco e dei 519 candidati al consiglio comunale. Nella realtà tutto questo porterà, oltre ad un cambio a Palazzo dei Priori, anche a lasciare sul terreno tutti i problemi per i quali sono annunciate soluzioni, a volte mirabolanti, ma con la consapevolezza che poi ad ogni promessa o progetto bisogna dare gambe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 4.500 in 10 anni (592 nel solo 2024, dati Inps) i giovani aretini che hanno lasciato l’Italia per cercare fortuna all’estero

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