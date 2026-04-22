Archeologo nel Regno Unito Il progetto che in Italia non hanno voluto l’ho sviluppato all’estero Qui la mentalità è diversa

Un archeologo italiano ha deciso di portare avanti un progetto che in Italia non è stato accolto, scegliendo di svilupparlo nel Regno Unito. Ha spiegato che in Italia ha tentato più volte di condividere la propria esperienza, ma il sistema accademico locale non si è mostrato aperto. Nel Regno Unito, invece, ha trovato un ambiente con una mentalità diversa, più favorevole alla sperimentazione e all’innovazione.

“Ho provato più volte a riportare la mia esperienza in Italia, ma il sistema accademico non era pronto ad accoglierla. All’estero invece ho trovato spazio per insegnare, fare ricerca e costruire una famiglia”. Fabio Carbone, 47 anni, nato a Crotone, è oggi docente universitario nel Regno Unito. Dopo la laurea in Archeologia all’Università della Calabria lascia l’Italia per svolgere servizio come volontario internazionale europeo in Portogallo. È da lì che inizia un percorso accademico e internazionale che lo porterà prima al dottorato e poi all’insegnamento universitario. “Mi resi conto che più che scavare ero interessato a come la cultura potesse contribuire allo sviluppo sociale, all’educazione e alla valorizzazione delle comunità”, racconta al fattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Leggi anche: Regno Unito: perché l’MI5 e i Tories hanno messo la Cina (e Starmer) nel mirino Leggi anche: Voli e cancellazioni, quanto carburante per gli aerei hanno i Paesi? «L’Italia ha scorte per 7 mesi, il Regno Unito per 3» Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: In Norfolk scoperta una villa romana del periodo imperiale; Per i turisti un biglietto a pagamento per i musei del Regno Unito?; Il sole in una scheggia. Scoperte banche neolitiche di cristallo di rocca. A cosa serviva? Cosa stanno trovando gli archeologi; Primo Festival di Archeologia Sulcitana, dal 15 al 19 aprile il Fam Trip alla scoperta del territorio. In Norfolk scoperta una villa romana del periodo imperialeNel Regno Unito un’équipe di archeologi ha portato alla luce i resti di una villa romana, nel Norfolk, presso la cittadina di Dereham, durante lavori di rilevamento del terreno in vista della posa di ... ilgiornaledellarte.com La Stampa. . Il Regno Unito si appresta a diventare il primo Paese al mondo a bandire in modo permanente l'acquisto di tabacco per le nuove generazioni. Con il via libera definitivo della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, il Tobacco and Vapes Bill - facebook.com facebook Almeno dodici università del Regno Unito hanno speso oltre 443.943 sterline (circa 587.000 dollari) tra gennaio 2022 e marzo 2025 per “spiare” gli studenti e gli accademici impegnati nelle proteste a sostegno della Palestina nel pieno del genocidio di Gaza. x.com