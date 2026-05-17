Zverev furioso dopo la sconfitta con Darderi | fuoco e fiamme sui social

Dopo la sconfitta agli ottavi del Masters 1000 di Roma, Alexander Zverev ha espresso la sua rabbia sui social media. È stato sconfitto da Luciano Darderi, che è riuscito a ribaltare un match partito male per lui e a prevalere sul tedesco. La partita si è conclusa con il risultato che ha lasciato l'ex numero uno del mondo visibilmente frustrato. La delusione di Zverev si è manifestata sui canali ufficiali, dove ha condiviso il suo stato d'animo dopo l'eliminazione.

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Alexander Zverev è uscito dal Masters 1000 di Roma con una sconfitta che brucia ancora: a fermarlo agli ottavi è stato Luciano Darderi, che ha sorpreso il tedesco ribaltando un match iniziato male per lui. Il primo set era stato equilibrato, ma la svolta è arrivata quando Darderi ha trovato ritmo e sicurezza, conquistando il secondo e terzo set con un gioco più fluido e senza concessioni. La delusione di Zverev era evidente in campo e la sua eliminazione precoce è una battuta d’arresto in una stagione dove cercava conferme sul rosso della capitale italiana. Poche ore dopo, Zverev ha lasciato emergere frustrazione anche sui social, ma non direttamente collegata alla sconfitta con Darderi. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Daniil Medvedev's Epic Meltdown in Monte-Carlo! He smashed his racket 7 times and the crowd loved it Sullo stesso argomento Leggi anche: Zverev denuncia con forza l’arbitraggio dopo la sconfitta contro Darderi all’Italian Open. WWE: Bufera sui social per Pat McAfee nella faida Orton-Rhodes, fan furioso con la dirigenza TKODopo il report di PWInsider Elite sull’interferenza della dirigenza aziendale, Ari Emanuel è diventato il bersaglio principale della rabbia dei fan... Zverev incolpa il campo di Roma dopo il crollo contro Darderi: Il peggiore dove abbia mai giocatoAlexander Zverev ha criticato duramente il campo di Roma dopo la sconfitta contro Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia, arrivata dopo quattro match point falliti. Alexander Zverev critica il c ... baritalianews.it Zverev stronca il campo di Roma: 'La peggiore su cui abbia mai giocato'Un Alexander Zverev visibilmente abbattuto ha sprecato quattro match point nel tie-break del secondo set, finendo per subire una clamorosa rimonta e una pesante sconfitta per 6-1, 6-7(10), 0-6 contro ... it.blastingnews.com