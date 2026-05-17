Al Salone del Libro di Torino, l’artista e fumettista ha attirato numerosi visitatori non solo con il tradizionale firmacopie che ha causato lunghe code nel padiglione 3, ma anche con un evento completamente sold out. Durante l’appuntamento, ha presentato al pubblico il suo nuovo libro intitolato Due spicci. La presenza di Zerocalcare, noto per il suo stile crepuscolare e le tematiche che affronta, ha attirato un pubblico molto vario, desideroso di ascoltare e scoprire le sue ultime creazioni.

Non solo un firmacopie che ha intasato il padiglione 3. Zerocalcare al Salone del Libro di Torino ieri è stato anche protagonista di un evento sold out in cui ha presentato al pubblico Due spicci. La nuova serie d’animazione in 8 episodi – su Netflix il 27 maggio e prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing – che ha creato, scritto e diretto. Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, il fumettista romano questa volta si confronta con lucidità e ironia sul passaggio d’età e tutto ciò che comporta. Ad affiancarlo l’immancabile presenza della sua coscienza, l’Armadillo, a cui Valerio Mastandrea torna a prestare la voce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zerocalcare crepuscolare: "A volte gli amici non bastano"

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