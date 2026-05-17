Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa il recupero dell’undicesimo turno di Premier League irlandese. La partita vede il Waterford Utd, fanalino di coda, impegnato in casa contro il Drogheda. Le formazioni sono state annunciate e sono già disponibili le quote delle scommesse. La sfida si svolge allo stadio di Waterford, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Si recupera l’undicesimo turno di Premier League irlandese e il fanalino di coda Waterford Utd affronta in casa il Drogheda. I blues sono ancora a secco di vittorie in stagione e hanno incassato una media di 2 gol a partita. Sono già 9 i punti di ritardo sul penultimo posto e la salvezza in una stagione comunque complicata inizia a diventare un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Waterford Utd-Drogheda (lunedì 18 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Waterford Utd-Drogheda (lunedì 18 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/kBOvP8c #scommesse #pronostici x.com