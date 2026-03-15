Drogheda-Shamrock Rovers lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si disputa la settima giornata della Premier League irlandese, con il match tra Drogheda e Shamrock Rovers. I campioni in carica dello Shamrock Rovers affrontano la squadra di casa nel tentativo di consolidare la loro posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che puntano su un confronto equilibrato.

Turno numero 7 di premier league irlandese in cui i campioni uscenti dello Shamrock Rovers sono di scena sul campo del Drogheda. Non è stato l’inizio sperato per i claret and blue che hanno già perso 3 gare su 6 tutte consecutivamente, crollando al settimo posto in classifica. Difesa che è reduce dai 4 gol contro il St. Patricks e ha subito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Aggiornamenti e notizie su Drogheda Shamrock Rovers lunedì 16... Discussioni sull' argomento Live Sligo Rovers - Drogheda United - Campionato irlandese: Punteggi & Highlights Calcio - 07/03/2026; Campionato irlandese - Men Risultati di oggi - Calcio; Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Drogheda-Shamrock Rovers lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici. Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/QcEudYa #scommesse #pronostici x.com Venerdì sera si è giocata la sfida tra Bohemians e Shamrock Rovers, due delle più note squadre di Dublino, e le rispettive tifoserie hanno portato sugli spalti la protesta contro la partita di Nations League tra Irlanda e Israele, prevista per il prossimo autunno. U facebook