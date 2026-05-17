Vlahovic Juve Champions e incontro rinnovo in settimana | il club ora gli mette fretta per un motivo
In vista delle prossime partite di Champions, la società ha programmato un incontro per discutere il rinnovo del contratto dell’attaccante. La posizione del club si è fatta più decisa, creando una certa pressione sul giocatore per arrivare a una decisione in tempi rapidi. La trattativa si svolgerà nel corso della settimana, con l’obiettivo di definire i termini prima delle sfide europee, mentre le parti coinvolte si preparano a valutare le opzioni disponibili.
. Il futuro si decide nell’arco di 7 giorni. Dusan Vlahovic si è preso la Juventus sulle spalle grazie alle decisive reti contro Verona e Lecce, ma oggi a pranzo, contro la Fiorentina, si troverà di fronte a un vero e proprio tabù. Dal suo arrivo a Torino nel gennaio 2022, il centravanti serbo non ha mai segnato alla sua ex squadra negli otto precedenti disputati. Un digiuno curioso che il numero 9 vuole interrompere proprio nel momento più caldo della stagione, supportato sugli esterni dall’estro di Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao, con l’obiettivo di centrare il terzo sigillo consecutivo e ipotecare il pass per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVE, VLAHOVIC RINNOVA ELKANN SPINGE, MA BAYERN E BARÇA CI PROVANO
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