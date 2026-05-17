In vista delle prossime partite di Champions, la società ha programmato un incontro per discutere il rinnovo del contratto dell’attaccante. La posizione del club si è fatta più decisa, creando una certa pressione sul giocatore per arrivare a una decisione in tempi rapidi. La trattativa si svolgerà nel corso della settimana, con l’obiettivo di definire i termini prima delle sfide europee, mentre le parti coinvolte si preparano a valutare le opzioni disponibili.

. Il futuro si decide nell’arco di 7 giorni. Dusan Vlahovic si è preso la Juventus sulle spalle grazie alle decisive reti contro Verona e Lecce, ma oggi a pranzo, contro la Fiorentina, si troverà di fronte a un vero e proprio tabù. Dal suo arrivo a Torino nel gennaio 2022, il centravanti serbo non ha mai segnato alla sua ex squadra negli otto precedenti disputati. Un digiuno curioso che il numero 9 vuole interrompere proprio nel momento più caldo della stagione, supportato sugli esterni dall’estro di Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao, con l’obiettivo di centrare il terzo sigillo consecutivo e ipotecare il pass per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Champions e incontro rinnovo in settimana: il club ora gli mette fretta per un motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE, VLAHOVIC RINNOVA ELKANN SPINGE, MA BAYERN E BARÇA CI PROVANO

Sullo stesso argomento

Rinnovo Vlahovic Juve, in settimana l’incontro: il serbo si è detto disposto a prolungare a queste condizioni! I dettaglidi Redazione JuventusNews24 Rinnovo Vlahovic, le ultimissime indiscrezioni svelano un appuntamento cruciale tra le parti per discutere i dettagli del...

Vlahovic Juve, nuovo incontro per il rinnovo: base da 6 milioni, ma il club chiede un ulteriore scontodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, nuovo incontro per il rinnovo: base da 6 milioni, ma il club chiede un ulteriore sconto legato a bonus e...

Da Leão a Dybala e Vlahovic: Napoli, Juve, Milan e Roma al bivio Champions da 50 milioni x.com

La Juventus e l'Atletico Madrid sono in TRATTATIVE AVANZATE per Nico Gonzalez. Un accordo è vicino intorno ai 27-28 milioni di euro, bonus inclusi, rispetto ai 32 milioni di euro iniziali | Matteo Moretto via YouTube reddit

Pagina 3 | Spalletti ci conta ma la Juve non ha certezze: Vlahovic, l’ultima allo Stadium?All’Allianz, contro la Fiorentina, una giornata con molti addii. Dusan alla doppia sfida: gol da Champions e da… rinnovo ... tuttosport.com

Pagina 0 | Una Juve di guerrieri invincibili, andare via uno degli errori più grandi. A Vlahovic e Bremer...L'ex attaccante bianconero: Siamo lontani anni luce dalla squadra del 1996. Serve programmazione, uno scouting importante e bisogna evitare errori negli acquisti ... tuttosport.com