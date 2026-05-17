Negli ultimi tempi sono cresciute le segnalazioni di truffe legate a foto false sui marketplace online. In particolare, i truffatori utilizzano l'intelligenza artificiale per creare immagini ingannevoli che raffigurano danni ai capi acquistati, al fine di ottenere rimborsi non dovuti. Le vittime si trovano a dover affrontare richieste di risarcimento per capi che risultano intatti o perfetti, ma la truffa si basa sulla falsificazione delle immagini. La situazione riguarda diversi utenti e si diffonde attraverso messaggi e comunicazioni sui canali di vendita digitale.

Lo schema semplicissimo (e non serve essere hacker) Il copione è quasi sempre lo stesso. Usando un tool di intelligenza artificiale generativa, il malintenzionato crea in pochi istanti una foto falsa e convincente, una borsa con le cuciture strappate, uno specchio frantumato, un abito con degli strappi o delle macchie oppure uno smartphone con danni allo schermo, e apre una contestazione su Vinted allegando queste immagini come prova del danno. La piattaforma blocca il pagamento al venditore e avvia il rimborso automatico. Il risultato finale, disastrosa, è che il truffatore tiene sia il prodotto integro sia i soldi, mentre il venditore perde tutto senza quasi possibilità di difesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vinted, attenti alla truffa del «capo danneggiato»: dilagano le foto false

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TRUFFA VINTED - Ho TROVATO il TRUFFATORE!

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