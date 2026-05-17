VIDEO Sinner-Ruud 6-4 6-4 | la sintesi dell’indimenticabile finale a Roma

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale degli Internazionali di Roma 2026 si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto in due set il suo avversario. La partita è durata circa un’ora e quaranta minuti e si è svolta sui campi in cemento della città. Nel primo set Sinner ha conquistato il break nel decimo gioco, mentre nel secondo ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Entrambi i giocatori hanno mostrato un buon livello di gioco e un grande impegno durante tutto l'incontro.

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Si è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner la finale degli Internazionali di Roma 2026. Sul campo centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha regolato in due set (6-4 6-4) il norvegese Casper Ruud, alzando sotto il cielo di Roma un trofeo che mancava all’Italia da 50 anni (l’ultima volta fu Adriano Panatta a vincerlo). L’altoatesino sale così a quota sei successi consecutivi nei Masters 1000, nessuno ha mai raggiunto un risultato del genere nella storia del tennis. Sinner, dopo aver subito il break in avvio di partita, ha subito ripreso in mano le redini del match fino al break che gli ha di fatto consegnato il primo set. Nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

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