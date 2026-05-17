VIDEO Sinner-Ruud 6-4 6-4 | la sintesi dell’indimenticabile finale a Roma

La finale degli Internazionali di Roma 2026 si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto in due set il suo avversario. La partita è durata circa un’ora e quaranta minuti e si è svolta sui campi in cemento della città. Nel primo set Sinner ha conquistato il break nel decimo gioco, mentre nel secondo ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Entrambi i giocatori hanno mostrato un buon livello di gioco e un grande impegno durante tutto l'incontro.

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