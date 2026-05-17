Victoria Beckham e non solo | i big della moda per tre giorni in Puglia

Negli ultimi giorni, il resort di Borgo Egnazia in Puglia ha ospitato numerosi protagonisti del settore moda, attirando nomi noti a livello internazionale. La località è stata teatro di eventi dedicati alle collezioni e alle sfilate di stilisti di alto livello, con la partecipazione di figure di spicco del mondo fashion. Questi appuntamenti si inseriscono in un calendario ricco di eventi che coinvolgono il settore, dopo aver già ricevuto in passato delegazioni di leader mondiali durante il G7.

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Dopo aver accolto i grandi della Terra durante il G7 nel giugno del 2024, ora il prestigioso resort di Borgo Egnazia fa da cornice ai successi dell’alta moda. Da oggi e sino a martedì il resort della famiglia Melpignano ospiterà il prestigioso “Business of Luxury Summit”, l'evento annuale curato dal Financial Times che riunisce i leader mondiali del mercato premium: Ceo, designer, investitori, economisti e strategist. Il tema centrale dell'edizione, "Integrare la resilienza nei marchi di lusso", guiderà il dibattito in un momento storico cruciale per il comparto, che sta attraversando una delle trasformazioni più profonde degli ultimi vent'anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Victoria Beckham e non solo: i big della moda per tre giorni in Puglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Victoria Beckham on the Support From Husband in Tough Times Sullo stesso argomento Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria BeckhamLa faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta... David Beckham festeggia 51 anni con Victoria e i figli, ma l’assenza di Brooklyn riapre una frattura familiare che dura da mesi. Il primogenito non ha fatto gli auguri e non compare nelle celebrazioni condivise sui social. #DavidBeckham ift.tt/NX3PjZz x.com Victoria Beckham dice che girare il suo documentario per Netflix 'è stato come un anno di intensa terapia' reddit Victoria Beckham, il lato inedito sui figli e il riferimento a Brooklyn: Devono impegnarsi nella vitaVictoria Beckham torna a parlare dei suoi figli e della loro educazione, ma il pensiero va subito alla crisi familiare con Brooklyn ... dilei.it Victoria Beckham e l’educazione dei figli: Ecco la regola su cui non transigoVictoria Beckham racconta il rituale quotidiano della famiglia: niente cellulari a tavola e il dialogo al centro di tutto ... tgcom24.mediaset.it