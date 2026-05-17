Viareggio | muore investito sull’Aurelia mentre attraversa la strada Avrebbe scavalcato il guard rail

Ieri sera, 16 maggio 2026, a Viareggio si è verificato un incidente stradale in cui un uomo è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe scavalcato un guard rail e attraversato la carreggiata dell’Aurelia, dove è stato colpito da un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della stradale per i rilievi e i soccorsi, ma purtroppo l’uomo è deceduto.

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VIAREGGIO (LUCCA) – Incidente mortale ieri sera, 16 maggio 2026, a Viareggio. La polizia municipale e la stradale stanno eseguendo una serie di accertamenti sulla morte di un uomo, un 59enne di Viareggio, travolto a piedi dalle auto sulla variante Aurelia. La salma è a disposizione della magistrature per leverifiche medico-legali. Gli inquirenti devono ricostruire l’esatta dinamica e capire il motivo per cui l’uomo stesse transitando a piedi lungo la Variante Aurelia, un’arteria di scorrimento molto pericolosa, soprattutto di sera col buio.L’incidente c’è stato verso le 22 tra Viareggio e Torre del Lago. L’uomo è stato travolto da più auto ed è morto subito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio: muore investito sull’Aurelia mentre attraversa la strada. Avrebbe scavalcato il guard rail ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisa: muore motociclista sull’Aurelia schiantandosi contro il guard railVECCHIANO (PISA) – Incidente mortale oggi, domenica di Pasqua, 5 aprile 2026, intorno alle 6. Guard-rail letale: 8 imputati per la tragedia sull’AureliaOtto persone sono state sottoposte alla richiesta di rinvio a giudizio per l’incidente mortale del 20 agosto 2023 sulla strada statale Aurelia nel... Viareggio, muore investito mentre attraversa a piedi la Variante AureliaVIAREGGIO. Tragico incidente avvenuto nella serata di sabato 16 maggio, intorno alle 22, lungo la superstrada tra Viareggio e Torre del Lago. Un uomo sulla settantina è rimasto ucciso mentre attravers ... msn.com Viareggio, attraversa l'Aurelia a piedi e muore travolto da un'autoTragedia nella tarda serata di sabato lungo la statale Aurelia, fra Viareggio e Torre del Lago. Un uomo (la cui identità non è stata ancora resa nota) ha perso la vita dopo essere stato investito e tr ... corrierefiorentino.corriere.it