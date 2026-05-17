Viaggiando in provincia un’ombra dopo l’altra Le città di pianura visto da Ciccotti

Durante un viaggio in provincia, si notano spesso gruppi di persone che si spostano tra locali notturni e bar aperti 24 ore, un fenomeno molto diffuso nel territorio italiano. Questi locali offrono servizi di ristoro e intrattenimento fino a tarda notte, una consuetudine consolidata che si può osservare in molte città e paesi. La presenza di queste strutture si estende ormai anche oltre i confini nazionali, confermando la diffusione di questa pratica tra i vari contesti europei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui