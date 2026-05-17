Viaggiando in provincia un’ombra dopo l’altra Le città di pianura visto da Ciccotti
Durante un viaggio in provincia, si notano spesso gruppi di persone che si spostano tra locali notturni e bar aperti 24 ore, un fenomeno molto diffuso nel territorio italiano. Questi locali offrono servizi di ristoro e intrattenimento fino a tarda notte, una consuetudine consolidata che si può osservare in molte città e paesi. La presenza di queste strutture si estende ormai anche oltre i confini nazionali, confermando la diffusione di questa pratica tra i vari contesti europei.
Il giro dei locali notturni, dove si può mangiare e bere sino a tardi, o dei bar h24, ormai disseminati in tutta l’Europa e oltre, è una “tradizione” italiana ben radicata. Se con gli amici vuoi imbarcarti in una notte brava, lo puoi fare. Perfino gli adolescenti tornano a casa alle ore 8.00 del sabato o della domenica. Dopo aver atteso l’uscita del caldo croissant, accompagnato da un forte caffè, a chiusura di un giro di alcool e sostanze varie, ingoiate o inalate. Sovente il rientro a casa, però, non è garantito: si può finisce sull’asfalto sputato fuori dall’autovettura a gran velocità o in attesa che i pompieri aprino, con la fiamma ossidrica, la carcassa accartocciate della tua auto. 🔗 Leggi su Formiche.net
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