Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 17 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, fornita dalla regione Lazio, si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali variazioni alla normale circolazione. Il servizio si propone di informare in tempo reale i cittadini e i pendolari, garantendo un flusso di dati aggiornati sulla mobilità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Tuscolana un incidente rallenta il traffico a Frascati altezza via Enrico Fermi nei due sensi di marcia in via Casilina si rallenta altezza finocchio di colonna in via Nettunense rallentamenti altezza Cecchina direzione Appia in provincia di Latina percorrendo via dei Monti Lepini si sta in coda a Borgo Faiti in prossimità dell'incrocio con via Appia dire Rimanendo in provincia di Latina traffico rallentato Concordia fondi sulla strada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 09:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano nuovo incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it