Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 di oggi, la rete viaria di Roma e della Regione Lazio presenta diverse criticità. L'infomobilità di Astral segnala alcune variazioni sul traffico e possibili rallentamenti in varie zone della città. La redazione ha aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle principali arterie e sui percorsi alternativi disponibili.

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