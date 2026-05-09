Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 17:25 di oggi, la rete viaria di Roma e della Regione Lazio presenta diverse criticità. L'infomobilità di Astral segnala alcune variazioni sul traffico e possibili rallentamenti in varie zone della città. La redazione ha aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle principali arterie e sui percorsi alternativi disponibili.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano nuovo incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna un tamponamento tra tre veicoli è la causa delle code a tratti tra le uscite Nomentana il bivio per la Roma Teramo prima o se invece l'incidente sulla via del mare tra ancora scorrevole tra Cile abitini e verso Roma mentre sulla statale Pontina si sa ancora in coda per il sinistro avvenuto in precedenza da Castel Romano a Castel di Decima sempre direzione Roma Inoltre per traffico penso sempre verso la capitale odi in coda sulla diramazione Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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