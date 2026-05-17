Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08 | 25

Alle prime ore del 17 maggio 2026, alle 8:25, si è verificato un aggiornamento sulla situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio. La società Astral Infomobilità, che gestisce il servizio di monitoraggio del traffico, ha fornito le ultime informazioni sulle condizioni delle strade e eventuali criticità in atto. La piattaforma si occupa di raccogliere e trasmettere dati in tempo reale per informare gli utenti sulla mobilità locale.

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