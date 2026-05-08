Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 8 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Il servizio Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disagi nelle strade della città. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali della regione, con l’obiettivo di tenere informati gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale della circolazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda troppi per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Katia e se l'aria è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino con l'altezza Magliana direzione Eur in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia i miei tu nun se si rallenta a Pavona.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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