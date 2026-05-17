vermi nei cioccolatini mia figlia intossicata

Una famiglia ha segnalato di aver trovato dei vermi all’interno di alcuni cioccolatini alla frutta acquistati in un supermercato. Le due figlie hanno consumato i dolci senza notare nulla di strano, ma successivamente si sono accorte della presenza di insetti nei cioccolatini. La madre ha riferito che le bambine hanno avuto un’intossicazione dopo averli mangiati. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità sanitarie, che stanno verificando la provenienza e la sicurezza dei prodotti.

"Le mie figlie hanno comprato dei cioccolatini alla frutta in un supermercato, ma dopo averli mangiati di sono accorte che c’erano i vermi all’interno. La più grande si è sentita male il giorno dopo e la guardia medica le ha prescritto un farmaco, perché aveva un’ intossicazione alimentare. Ho segnalato la vicenda ai Nas e mi riservo di presentare una denuncia". È il racconto di un 53enne che vive con la famiglia a Porto Recanati. La disavventura è capitata nei giorni scorsi alle sue due figlie, rispettivamente di 14 e 18 anni, che erano andati a fare spesa in un supermercato nella zona tra Porto Recanati e Loreto. "Lunedì, verso le 19.30, le mie figlie sono andate in questo supermercato per comprare delle merendine che avrebbero poi mangiato a scuola durante la ricreazione – spiega il 53enne –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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