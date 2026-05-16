Verissimo sabato 16 maggio | gli ospiti e le interviste di oggi

Sabato 16 maggio e domenica 17 maggio, il programma televisivo Verissimo torna in onda con due puntate consecutive condotte da Silvia Toffanin. La trasmissione presenta ospiti e interviste, come di consueto, in un doppio appuntamento nel fine settimana. La conduttrice introduce i diversi interventi e conversazioni che verranno trasmessi, offrendo un approfondimento sulle interviste realizzate durante le giornate di programmazione. La programmazione si svolge come da consuetudine, con la presenza di vari ospiti invitati.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, sabato 16 maggio, e domani, domenica 17 maggio, con un nuovo doppio appuntamento del weekend condotto da Silvia Toffanin. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste. Oggi a Verissimo si racconterà Arisa. Poi, per la prima volta in studio la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, in libreria con 'La cura'. E ancora, sarà in studio con la sua energia e storia di vita Mara Maionchi. Inoltre, a Verissimo, dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo per la morte di suo padre, la richiesta di giustizia di Diego Armando Maradona Junior. Infine, pronti per la finalissima di 'Amici' in onda domenica, in prima serata su Canale 5, spazio alle emozioni di: Elena, Nicola, Emiliano, Alessio, Angie e Lorenzo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Denise Pipitone Piera Maggio a Verissimo una segnalazione giorni fa',vogliamo rispetto.

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