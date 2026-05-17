Vandalismo furti e degrado | cresce la preoccupazione tra i commercianti ecco la fotografia del Nordest

Nel Nordest del Paese, i commercianti segnalano un aumento di episodi di vandalismo, furti e degrado nelle loro attività. Secondo un sondaggio condotto da Confcommercio, circa il 20 per cento degli intervistati afferma di essere coinvolto quotidianamente o più volte alla settimana in situazioni problematiche di natura criminale. Tra le problematiche più frequenti ci sono le azioni di baby gang, atti di vandalismo e episodi legati alla mala movida, oltre a fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale.

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Baby gang, vandalismo, mala movida, ma anche furti, abusivismo e concorrenza sleale preoccupano i commercianti del nordest del Paese dove quasi il 20 per cento dei partecipanti al sondaggio di Confcommercio subisce quotidianamente o più volte a settimana episodi criminali. L'aspetto poco. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nordest, il 20% dei commercianti colpito da furti e vandalismo? Domande chiave Quali prodotti vengono rubati più spesso dai ladri nelle botteghe? Come influisce la contraffazione turca sui bilanci dei... Vandalismo, furti e degrado: cresce la preoccupazione tra i commercianti, ecco la fotografia del Nordest ift.tt/5tiIQcr ift.tt/WAhap56 x.com Sicurezza, allarme negozi. Uno su tre teme l’effetto baby gang e malamovidaL’indagine di Confcommercio dà voce ai titolari delle vetrine e segnala l’emergenza. Marinoni: Le nostre imprese presidio quotidiano di legalità e controllo sociale. lanazione.it Firenze, commercianti in allarme: 'Ci sentiamo sempre meno sicuri'Degrado, microcriminalità e abusivismo spaventano le imprese. I dati di Confcommercio alla giornata Legalità, ci piace! nove.firenze.it