Vandalismo furti e degrado | cresce la preoccupazione tra i commercianti ecco la fotografia del Nordest
Nel Nordest del Paese, i commercianti segnalano un aumento di episodi di vandalismo, furti e degrado nelle loro attività. Secondo un sondaggio condotto da Confcommercio, circa il 20 per cento degli intervistati afferma di essere coinvolto quotidianamente o più volte alla settimana in situazioni problematiche di natura criminale. Tra le problematiche più frequenti ci sono le azioni di baby gang, atti di vandalismo e episodi legati alla mala movida, oltre a fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale.
Baby gang, vandalismo, mala movida, ma anche furti, abusivismo e concorrenza sleale preoccupano i commercianti del nordest del Paese dove quasi il 20 per cento dei partecipanti al sondaggio di Confcommercio subisce quotidianamente o più volte a settimana episodi criminali. L'aspetto poco. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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